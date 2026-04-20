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lunedì 20 aprile 2026
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La risposta allarmante di Alcaraz: "Recuperare per il Roland Garros? Non posso dare una data precisa del mio ritorno"

Il tennista spagnolo è alle prese con un infortunio al polso destro, immobilizzato con un tutore da alcuni giorni: tutti i dettagli
2 min
TagsAlcaraz

Carlos Alcaraz preoccupa i tifosi in vista dei prossimi appuntamenti della stagione tennistica. Il campione spagnolo, numero 2 del mondo, è alle prese con un infortunio al polso destro che l'ha costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona dopo aver superato il primo turno e a saltare il torneo di Madrid. Da quattro giorni Alcaraz ha l'articolazione bloccata con un tutore. Parlando a TVE, la televisione di Stato in Spagna, il rivale di Sinner ha messo in dubbio la sua partecipazione al Roland Garros in programma dal 24 maggio al 7 giugno.

 

 

Speranze e dubbi di Alcaraz

"Vedremo - le parole a TVE di Alcaraz a proposito della sua partecipazione allo Slam 2026 di Parigi - diciamo che il prossimo controllo sarà cruciale. Stiamo cercando di fare tutto il possibile per assicurarci che vada tutto bene. Cerco di rimanere positivo, di non perdere il morale e di essere paziente, anche se questi giorni sembrano non finire mai. Non posso dare una tempistica per il mio ritorno". Carlitos, che è ben lontano dal poter difendere il titolo agli Internazionali d'Italia a Roma, potrebbe perdere 3.000 punti se non dovesse partecipare anche al Roland Garros. Ciò significherebbe ritrovarsi con 9.960 punti prima dell'inizio della stagione sull'erba che porta a Wimbledon. Sul verde dovrà difendere il suo titolo al Queen's (500 punti) e la finale di Wimbledon (1.300). Alexander Zverev, terzo nella classifica Atp, sta tenendo d'occhio il giocatore di El Palmar e sarebbe il maggiore beneficiario della sua lunga assenza. 

 

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