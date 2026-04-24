Alcaraz e il divertente aneddoto sull'infortunio: "Come passo il tempo libero? Non riesco a staccarmi da..."

Carlos Alcaraz non sta attraversando un momento facile. L'infortunio al polso della mano destra subito a Barcellona rischia infatti di compromettere la sua intera stagione su terra rossa. Dopo aver rinunciato al torneo di casa, il Masters 1000 di Madrid, è in dubbio anche per gli Internazionali BNL d'Italia e addirittura potrebbe saltare pure il Roland Garros. Per lo spagnolo, dunque, è fondamentale fare tutto il necessario per recuperare la miglior forma ma allo stesso tempo non lasciarsi abbattere. Vedere Jannik Sinner e gli altri tennisti giocare mentre lui è fermo ai box e non può neanche provare a difendere i titoli conquistati lo scorso anno deve essere frustrante. Tuttavia sembra che Alcaraz se la stia cavando piuttosto bene: merito delle persone che lo circondano e di un... videogioco.