Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 24 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Alcaraz e il divertente aneddoto sull'infortunio: "Come passo il tempo libero? Non riesco a staccarmi da..."

Il tennista spagnolo, ai box a causa di un problema al polso della mano destra, ha rivelato tra le risate come sta trascorrendo le sue giornate
2 min
TagsCarlos Alcaraz

Carlos Alcaraz non sta attraversando un momento facile. L'infortunio al polso della mano destra subito a Barcellona rischia infatti di compromettere la sua intera stagione su terra rossa. Dopo aver rinunciato al torneo di casa, il Masters 1000 di Madrid, è in dubbio anche per gli Internazionali BNL d'Italia e addirittura potrebbe saltare pure il Roland Garros. Per lo spagnolo, dunque, è fondamentale fare tutto il necessario per recuperare la miglior forma ma allo stesso tempo non lasciarsi abbattere. Vedere Jannik Sinner e gli altri tennisti giocare mentre lui è fermo ai box e non può neanche provare a difendere i titoli conquistati lo scorso anno deve essere frustrante. Tuttavia sembra che Alcaraz se la stia cavando piuttosto bene: merito delle persone che lo circondano e di un... videogioco.

Cosa fa Alcaraz quando non gioca?

In un'intervista pubblicata sul canale YouTube del Mutua Madrid Open, è stato chiesto a Carlos Alcaraz come trascorre il tempo libero in queste settimane per lui atipiche. "Da un po' di tempo a questa parte sto giocando parecchio a un gioco al computer insieme a mio fratello e ai miei amici" ha rivelato lo spagnolo. "Si chiama TFT. In questo momento ne sono davvero dipendente" ha scherzato. Un'altra passione a cui non rinuncia è il golf: "Ci gioco ogni volta che posso". Infine, per un ragazzo solare come lui, è cruciale essere circondato da persone a cui vuole bene. Perciò, tra le attività nei momenti liberi, non poteva mancare il "trascorrere tempo con gli amici".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Alcaraz

Da non perdere

Sinner-Bellingham contro Nadal-Courtois al BernabeuCosa guarda Sinner su Youtube

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS