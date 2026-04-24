Alcaraz e il divertente aneddoto sull'infortunio: "Come passo il tempo libero? Non riesco a staccarmi da..."
Carlos Alcaraz non sta attraversando un momento facile. L'infortunio al polso della mano destra subito a Barcellona rischia infatti di compromettere la sua intera stagione su terra rossa. Dopo aver rinunciato al torneo di casa, il Masters 1000 di Madrid, è in dubbio anche per gli Internazionali BNL d'Italia e addirittura potrebbe saltare pure il Roland Garros. Per lo spagnolo, dunque, è fondamentale fare tutto il necessario per recuperare la miglior forma ma allo stesso tempo non lasciarsi abbattere. Vedere Jannik Sinner e gli altri tennisti giocare mentre lui è fermo ai box e non può neanche provare a difendere i titoli conquistati lo scorso anno deve essere frustrante. Tuttavia sembra che Alcaraz se la stia cavando piuttosto bene: merito delle persone che lo circondano e di un... videogioco.
Cosa fa Alcaraz quando non gioca?
In un'intervista pubblicata sul canale YouTube del Mutua Madrid Open, è stato chiesto a Carlos Alcaraz come trascorre il tempo libero in queste settimane per lui atipiche. "Da un po' di tempo a questa parte sto giocando parecchio a un gioco al computer insieme a mio fratello e ai miei amici" ha rivelato lo spagnolo. "Si chiama TFT. In questo momento ne sono davvero dipendente" ha scherzato. Un'altra passione a cui non rinuncia è il golf: "Ci gioco ogni volta che posso". Infine, per un ragazzo solare come lui, è cruciale essere circondato da persone a cui vuole bene. Perciò, tra le attività nei momenti liberi, non poteva mancare il "trascorrere tempo con gli amici".