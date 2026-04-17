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venerdì 17 aprile 2026
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Alcaraz salta il Masters 1000 di Madrid: c'è l'annuncio ufficiale

Lo spagnolo, numero due al mondo, non parteciperà al torneo di casa per il secondo anno di fila a causa di un problema al polso: Sinner consolida il primato nel ranking Atp. I dettagli
3 min
TagsAlcarazMasters 1000 Madridforfait

MADRID (SPAGNA) - La notizia era nell'aria, ora è arrivata anche l'ufficialità: Carlos Alcaraz salterà il Masters 1000 di Madrid, al via dal prossimo 22 aprile nella storica cornice della 'Caja Magica' nella capitale spagnola, per il secondo anno di fila. Il campione di casa, classe 2005, ha infatti annunciato il forfait (dopo quello di Djokovicper un problema al polso destro, accusato nel match del primo turno dell'Atp 500 di Barcellona contro il finlandese Otto Virtanen, costringendolo poi al ritiro.

Alcaraz rinuncia al Masters 1000 di Madrid: "Sono addolorato"

"Ci sono notizie che costa molto dare. Madrid è casa, uno dei posti più speciali del calendario per me, ed è per questo che mi fa tanto male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo", sottolinea il fuoriclasse spagnolo con un post sul proprio profilo Instagram. "Mi addolora - prosegue Alcaraz - soprattutto non poter stare davanti alla mia gente in un torneo così speciale. Grazie per l'affetto di sempre, speriamo di vederci presto".

Forfait Alcaraz, Sinner a Roma da numero uno al mondo

Alla luce del forfait di AlcarazJannik Sinner è certo di arrivare agli Internazionali d'Italia, in programma a Roma dal 6 al 17 maggio, da numero uno al mondo.

L'azzurro era tornato in vetta alla classifica Atp battendo proprio Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, ma Carlitos avrebbe potuto operare il controsorpasso in caso di vittoria a Barcellona.

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