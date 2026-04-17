MADRID (SPAGNA) - La notizia era nell'aria, ora è arrivata anche l'ufficialità: Carlos Alcaraz salterà il Masters 1000 di Madrid, al via dal prossimo 22 aprile nella storica cornice della 'Caja Magica' nella capitale spagnola, per il secondo anno di fila. Il campione di casa, classe 2005, ha infatti annunciato il forfait (dopo quello di Djokovic) per un problema al polso destro, accusato nel match del primo turno dell'Atp 500 di Barcellona contro il finlandese Otto Virtanen, costringendolo poi al ritiro.