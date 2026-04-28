Alcaraz può saltare anche Wimbledon, in Spagna lanciano l'allarme: "L'infortunio è serio, non può rischiare"

Non solo Roland Garros , Alcaraz potrebbe saltare anche Wimbledon . In Spagna è scattato l'allarme per il problema al polso di Carlitos che sembra più problematico del previsto. Il numero due al mondo, dopo il ritiro a Barcellona , salterà Roma e Parigi oltre Madrid . La stagione sulla terra rossa è finita, ma anche quella sull'erba è in bilico. L'ex tennista e commentatore tv Alex Corretja ha espresso i suoi dubbi durante il programma spagnolo El Larguero: “Bisogna avere molta pazienza - ha detto -. Ora l'unica cosa da fare è pensare a lasciar riposare il polso il più possibile affinché si riprenda al meglio, senza fissare una data precisa, perché credo che dopo un mese e mezzo così, potrebbe essere fuori forma: vediamo quando potrà tornare ad allenarsi. Iniziare la stagione su erba non so se sarà la cosa più facile, perché lì bisogna fare più movimenti diversi e potrebbero farti male al polso, quindi non ho chiaro cosa possa succedere, non ho idea di come stia andando il recupero. Sto solo dicendo che spero che torni il prima possibile, come tutti, ma in questo momento la vedo come ho detto. Credo che, considerando i tempi, se per prudenza si sono affrettati a dire che a Roland Garros non ci sarà, significa che hanno bisogno di curare il polso in modo controllato. Il polso è più rigido che mai e soprattutto non bisogna forzarlo".

Feliciano Lopez: "Ho avuto una lesione uguale, ed è una cosa seria"

Dello stesso avviso Feliciano Lopez, direttore del Masters 1000 di Madrid e uno dei primi a lanciare l'allarme su Alcaraz: "Il polso è delicato - ha detto - io ho avuto una lesione praticamente uguale ed è difficile perché ci sono molti elementi, ci sono molti piccoli tendini e ossa, inoltre è una parte del corpo che un tennista ha bisogno che sia non al 100%, ma al 200%, perché si fa tutto con il polso. C'è una serie di movimenti che il tennista fa con il polso e se al momento del colpo non è al 100% ma all'80% è un problema molto più grande che se ciò accadesse in un'altra parte del corpo. In generale, quello che penso è che bisogna stare tranquilli e anche Carlos, quando ha rilasciato quelle dichiarazioni tra un premio e l'altro, ha detto: 'Non ho fretta, l'importante per me è recuperare il polso'. Credo che sia una lesione relativamente seria e che Carlos, avendo una certa età, non debba correre". Se Alcaraz dovesse saltare anche Wimbledon, Sinner potrebbe prendere un bel distacco in classifica. L'anno prossimo però lo spagnolo tornerebbe all'attacco senza punti da difendere in tanti tornei, e come dice Feliciano Lopez, è molto giovane. Ha un anno in meno di Jannik e tutto il tempo per recuperare: non c'è bisogno di rischiare.