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Alcaraz pubblica una foto inedita da bambino: la tenerissima dedica mentre è infortunato emoziona tutti

In occasione del suo compleanno, il tennista spagnolo ha postato sui social un'immagine speciale con una frase che ha fatto breccia nel cuore degli appassionati
2 min
TagsCarlos Alcaraz

Il 5 maggio non sarà mai un giorno qualunque nel mondo del tennis: si festeggiano infatti diversi compleanni importanti. A spegnere le candeline in questa giornata sono la numero uno al mondo WTA Aryna Sabalenka, il forte doppista italiano Andrea Vavassori e anche Carlos Alcaraz. Per lo spagnolo si tratta di un compleanno diverso rispetto ai precedenti dato che non può fare festa su campo da tennis bensì è costretto a celebrarlo a casa. Ovviamente ci sono posti peggiori ed essere circondati da famiglia e amici non dev'essere poi così male male, specialmente per un ragazzo abituato a viaggiare tutto l'anno. Fatto sta che Carlos avrebbe preferito festeggiare a Roma, dove sono in corso gli Internazionali d'Italia e dove sono impegnati tutti i suoi colleghi.

Alcaraz e la tenera dedica per il compleanno

Nonostante il compleanno inusuale a causa dell'infortunio al polso della mano destra, che lo ha costretto a saltare anche il Roland Garros oltre al torneo di Roma, Alcaraz ha comunque voluto condividere con i follower la sua gioia per i 23 anni. Sul suo profilo Instagram ha dunque pubblicato una foto con una dedica speciale e davvero tenera. "Questo piccolo bambino compie 23 anni" ha scritto il campione spagnolo, aggiungendo due emoticon festive. L'immagine inedita immortala Alcaraz da piccolo, seduto su un divano, che guarda diretto in camera.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Alcaraz

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