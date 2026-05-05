Il 5 maggio non sarà mai un giorno qualunque nel mondo del tennis: si festeggiano infatti diversi compleanni importanti. A spegnere le candeline in questa giornata sono la numero uno al mondo WTA Aryna Sabalenka, il forte doppista italiano Andrea Vavassori e anche Carlos Alcaraz. Per lo spagnolo si tratta di un compleanno diverso rispetto ai precedenti dato che non può fare festa su campo da tennis bensì è costretto a celebrarlo a casa. Ovviamente ci sono posti peggiori ed essere circondati da famiglia e amici non dev'essere poi così male male, specialmente per un ragazzo abituato a viaggiare tutto l'anno. Fatto sta che Carlos avrebbe preferito festeggiare a Roma, dove sono in corso gli Internazionali d'Italia e dove sono impegnati tutti i suoi colleghi.