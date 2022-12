Incredibile, Federer respinto a Wimbledon: ecco il motivo

WIMBLEDON (Gran Bretgna) - Clamorosa ma divertente rivelazione da parte di Roger Federer , che in un programma tv negli Stati Uniti, 'The Daily Sohw', ha raccontato uno degli episodi più paradossali e divertenti della sua carriera, abbandonata solamente qualche settimana fa, con un commovente "siparietto" in compagnia del rivale di sempre Rafa Nadal .

"Lei non sa chi è lui!"

Il campione svizzero è ancora incredulo per quanto gli sia accaduto, ma divertito ricorda quando si presentò all'esclusivo All England Club di Wimbledon, cui avrebbe dovuto avere libero accesso se non altro per il fatto di aver vinto il torneo per otto volte. Eppure, una zelante guardia di sicurezza lo avrebbe fermato all'ingresso, chiedendogli di mostrare una tessera della quale il campione svizzero era sprovvisto: "Ho risposto che avevo vinto il torneo otto volte, pregando di credermi e di indicarmi l'ingresso dei soci. Ancora me ne vergogno, ma ugualmente non c'è stato nulla da fare". Il lieto fine è però assicurato da un visitatore occasionale, che ha spiegato alla Security chi fosse il "Signore" che chiedeva di entrare.