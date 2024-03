Paura Berrettini, rischia di svenire contro Murray: gelo sugli spalti e in tv

Miami, paura per Berrettini nel match contro Murray

Dopo aver vinto il primo set con il risultato di 6-4, il 27enne romano (attualmente n.142 Atp dopo i lunghi mesi di assenza per infortunio) ha subito nel secondo parziale il ritorno del 36enne britannico (n.62 del ranking) che ha preso il largo fino al 5-2. Berrettini è andato poi a servire per restare nel set ma a un certo punto ha avuto un mancamento e ha vacillato pur restando in piedi. Andato a sedersi a bordo campo ha poi chiesto l'intervento del medico, che gli ha misurato la pressione mentre sugli spalti è sceso il gelo, con gli spettatori a trattenere il fiato come anche i commentatori delle tv. Dopo aver mangiato una barretta energetica Berrettini si è però ripreso e ha ricominciato a giocare.