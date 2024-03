Berrettini-Murray diretta, segui il match dell'Atp di Miami LIVE

19:15

I precedenti: Berrettini avanti 3-2

Il bilancio nelle cinque sfide tra i due tennisti è a vantaggio dell’azzurro con tre vittorie e due sconfitte. Andy Murray vince il primo incontro in assoluto a Pechino nell’Open di Cina, Matteo Berrettini ha vinto i tre successivi confronti (nel 2021 nel Queen’s di Londra, nel 2022 a Stoccarda e agli Us Open di New York). L’ultima sfida andata in scena nel 2023 agli Australian Open il britannico si è imposto sul tennista romano.

19:00

A che ora Berrettini-Murray

La sfida d'esordio a Miami oggi tra Berrettini e Murray è in programma non prima delle 19.30. Ecco dove sarà possibile guardare in diretta tv il match.

Miami, Stati Uniti