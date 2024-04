Berrettini-Navone Atp Marrakech: quando si gioca, orario, dove vederla in tv

MARRAKECH (Marocco) - Berrettini si aggiudica il derby tutto italiano contro il connazionale Sonego e si qualifica per la semifinale dell'Atp di Marrakech, dove sfiderà l'argentino Mariano Navone, uscito vincitore dal match con Vukic. Per Matteo sarà la prima semifinale dopo l'ultima volta nel 2022, quando la raggiunse a Napoli ad ottobre. Da lì ha proseguito tra pochi alti e molti bassi anche per colpa dei ripetuti infortuni, adesso però sembra tornato e può centrare di nuovo una finale.