Berrettini-Kecmanovic Atp Montecarlo: data, ora e dove vedere in tv e streaming

MONTECARLO - Matteo Berrettini è pronto a debuttare all' Atp Montecarlo , terzo Masters 1000 della stagione nonché il primo su terra in programma nel Principato da oggi (7 aprile) fino a domenica 14. Reduce dal trionfo al torneo 250 di Marrakech (il primo da giugno 2022 ), il tennista romano ha usufruito di una delle quattro wild card messe a disposizione dagli organizzatori del torneo monegasco, accedendo così al tabellone principale . Matteo sfiderà al primo turno (trentaduesimi di finale) il serbo Miomir Kecmanovic , n. 50 del ranking mondiale.

Atp Montecarlo, Berrettini-Kecmanovic: data e orario del match

La sfida tra Matteo Berrettini e Miomir Kecmanovic, valida per il primo turno (trentaduesimi di finale) del Masters 1000 di Montecarlo, si disputerà martedì 9 aprile con orario ancora da definire. La sessione avrà comunque inizio a partire dalle ore 11:00.

Atp Montecarlo, Berrettini-Kecmanovic in tv e in streaming

Il match del primo turno (trentaduesimi di finale) del Masters 1000 monegasco tra Berrettini e Kecmanovic sarà trasmesso in esclusiva tv da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile seguire il match anche in streaming su Sky Go e NOW.

Atp Montecarlo, Berrettini-Kecmanovic: il possibile avversario al secondo turno

Il vincitore della sfida tra Berrettini e Kecmanovic potrebbe sfidare al secondo turno (sedicesimi di finale) dell'Atp Montecarlo uno tra il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 9 del mondo e nono favorito del seeding, e la wild card Valentin Vacherot, n.141 del ranking.

Berrettini-Kecmanovic, i precedenti

L'unico precedente tra il tennista romano e il serbo risale ai 16esimi di finale di Indian Wells nel 2022: in quell'occasione Kecmanovic si impose dopo tre combattuti set: 6-3, 6-7 (5), 6-4 il punteggio finale.