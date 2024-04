Berrettini si commuove dopo la vittoria del torneo Atp di Marrakech

MARRAKECH (Marocco) - Matteo Berrettini esce dal tunnel degli infortuni a ripetizione, torna a vincere dopo quasi due anni e si emoziona. Il tennista romano si è visibilmente commosso dopo il successo nella finale del torneo di Marrakech contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Berrettini, reduce da tanti problemi fisici e da un 2023 da dimenticare per i ripetuti stop, si è imposto in due set, con il punteggio di 7-5, 6-2, in un'ora e 46 minuti di gioco. Chiuso il match con Carballes Baena con un ace, il 28enne azzurro si è messo le mani al volto, gettando la racchetta a terra e piegandosi sulle gambe, commosso per il ritorno a una vittoria che mancava da quasi 22 mesi: l'ultimo successo di Berrettini nel circuito Atp risaliva al 19 giugno 2022, quando si impose sull'erba del Queen's battendo in finale il serbo Filip Krajinovic.