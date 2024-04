Quanto ha guadagnato Berrettini con il trionfo di Marrakech: la cifra

MARRAKECH (MAROCCO) - Dopo due anni Berrettini torna a vincere un torneo, soddisfazione che gli mancava dal trionfo al Queen's del 2022. L'Atp di Marrakech segna la rinascita di Matteo, capace di arrivare fino in fondo e di battere in finale Carballes Baena in due set. Un successo che per l'azzurro significa non solo risalita nel ranking (ora è 84°), ma anche guadagno cospicuo.