Berrettini confessa: "Faticavo ad alzarmi dal letto, il momento più difficile..."

MONTECARLO - "Infortunio durante gli Us Open 2023? È stato il momento più difficile durante il quale ho sentito che il serbatoio si era completamente svuotato". Così Matteo Berrettini si racconta su 'Zeta', la nuova serie originale di Red Bull. Il tennista romano, reduce dal trionfo al torneo 250 di Marrakech e impegnato al Masters 1000 di Montecarlo, si apre a 360 gradi sull'avversario più complicato affrontato finora e che non ha paura di nominare: la depressione. "Facevo veramente fatica ad alzarmi dal letto la mattina", sottolinea il classe 1996. "A un certo punto ho detto: adesso faccio solo le cose che mi va di fare. Ho dovuto prendermi cura di me stesso".