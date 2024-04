Berrettini, carica social: "Mi sento sulla strada giusta"

MONTECARLO - Sulle montagne russe. Matteo Berrettini è tornato in pista vivendo una gioia e una grande delusione. Perché è passato dal successo a Marrakech, cosa che non gli capitava da quasi due anni, all'eliminazione lampo a Montecarlo, un po' inaspettata dopo l'exploit in Marocco. Fatto sta che il tennista romano è tornato a giocare dopo i tanti infortuni e non si vuole fermare adesso.