Internazionali d'Italia, Berrettini e Fognini nel tabellone con wildcard: l'annuncio

Matteo Berrettini e Fabio Fognini saranno presenti agli Internazionali d'Italia grazie a due wildcard . Ad annunciarlo è stato Angelo Binaghi , presidente della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel), che ha riservato due posti per gli azzurri appena rientrati nella top100 del ranking.

Internazionali, nove azzurri nel tabellone!

“Due delle cinque wildcard verranno assegnate a Berrettini e Fognini”. Questo l'annuncio di Binaghi che porta a nove il numero di italiani presenti nel tabellone del Masters 1000 di Roma. Berrettini e Fognini vanno infatti ad aggiungersi a Jannik Sinner (2), Lorenzo Musetti (24), Matteo Arnaldi (38), Lorenzo Sonego (57), Flavio Cobolli (63), Luciano Darderi (64) e Luca Nardi (76).

Berrettini e Fognini tornano agli Internazionali

Un torneo che significa tanto per Berrettini, che dopo i numerosi problemi e infortuni non gioca il torneo di casa dal 2021, quando fu eliminato da Tsitsipas agli ottavi di finale. Occasione importante anche per Fognini, protagonista nella scorsa edizione con due grandi vittorie contro Murray e Kecmanovic, prima di arrendarsi contro Rune al terzo turno.