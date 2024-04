Montecarlo, il programma degli italiani di oggi: in campo Berrettini e Musetti

MONTECARLO - Italia ancora in campo sulla terra rossa di Montecarlo. In attesa di conoscere l’avversario di Sinner (uno tra Fokina e Korda), toccherà a Matteo Berrettini essere il primo azzurro di giornata a giocare. Il romano, fresco vincitore del torneo di Marrakech, fa il suo debutto nel Principato contro Miomir Kecmanovic. Match che si giocherà sul campo centrale non prima delle 12:30. Si inizierà con la sfida De Minaur-Wawrinka.