Internazionali d’Italia 2024, la entry list ufficiale: sette italiani con Sinner, ci sono Nadal e Djokovic

ROMA - Tutti i big, a partire da Jannik Sinner, saranno ai nastri di partenza degli Internazionali d’Italia 2024. La entry list è ufficiale: ci sarà dal numero 1 del mondo Novak Djokovic, il baby Carlos Alcaraz, il campione in carica Daniil Medvedev, così come Rafa Nadal, il più titolato nella storia degli Internazionali d’Italia, che è iscritto grazie al ranking protetto. Il torneo prenderà il via a Roma il 30 aprile con le prequalificazioni. Il 6 e il 7 maggio si giocheranno le qualificazioni mentre l’8 maggio inizieranno gli incontri di main draw del Masters 1000 maschile (montepremi €7,877,020).