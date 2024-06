Berrettini-Shapovalov diretta Atp Stoccarda: segui la sfida degli ottavi LIVE

15:25

Shapovalov perfetto alla battuta: 2-1

Ancora un game a zero per chi batte: stavolta è il canadese a non concedere neanche un quindici al romano.

15:24

Game a zero per Berrettini: 1-1

Matteo Berrettini continua a dimostrarsi implacabile al servizio. L'azzurro mantiene il game a zero e pareggia: 1-1.

15:22

Shapovalov parte forte: 1-0 nel secondo set

Il canadese reagisce e tiene senza particolari problemi il servizio nel primo game del secondo set: 1-0.

15:17

Berrettini vince il primo set: 6-4

Matteo Berrettini chiude il primo set, con un turno di battuta perfetto. Il tennista romano chiude sul 6-4.

15:12

Break a favore di Berrettini: 5-4

Berrettini parte forte e vola sul 30-0: il canadese ribalta il risultato con tre servizi poderosi, poi stecca un dritto che sembrava assolutamente alla portata. Ai vantaggi Berrettini alterna errori a colpi straordinari (una risposta di rovescio sulla linea) e porta a casa il break, sfruttando un doppio fallo di Shapovalov.

15:08

Berrettini in rimonta: 4-4

Matteo Berrettini mette a segno il primo punto, poi commette un doppio fallo e viene preso in controtempo da Shapovalov. Sul 15-30 l'azzurro torna protagonista e chiude il game, portandosi sul 4-4.

15:04

Shapovalov non sbaglia: 4-3

Ancora un turno di battuta perfetto per il tennista canadese: il secondo consecutivo senza concedere un punto a Matteo Berrettini.

15:02

L'equilibrio non si rompe: 3-3

Ancora un game praticamente perfetto per Matteo Berrettini, che mantiene il servizio concedendo un solo punto all'avversario.

14:58

Shapovalov in scioltezza: 3-2

L'equilibrio resta inviolabile: Shapovalov mantiene il servizio a zero, e torna avanti 3-2.

14:55

Berrettini perfetto al servizio: 2-2

Non concede neanche un punto al suo avversario Matteo Berrettini, perfetto al servizio e sotto rete.

14:52

Berrettini spreca, Shapovalov va sul 2-1

Berrettini si porta sul 30-40 a favore, ma il canadese (con un dritto sulla riga), pareggia e poi chiude il game ai vantaggi.

14:47

Berrettini in rimonta: 1-1

Berrettini annulla una palla break, poi sale in cattedra con il servizio: 1-1.

14:42

Shapovalov perfetto al servizio: 1-0

Due ace, un servizio vincente e un errore alla risposta per Berrettini. Il canadese si aggiudica il primo game a zero.

14:39

Si parte, primo servizio per Shapovalov

Inizia la sfida tra Matteo Berrettini e Denis Shapovalov. Al servizio il tennista canadese.

14:33

Berrettini e Shapovalov in campo

Entrano in campo Matteo Berrettini e Denis Shapovalov. A breve l'inizio della sfida.

14:27

Tra poco Matteo Berrettini e Denis Shapovalov in campo

Sta per iniziare la sfida tra Matteo Berrettini e Denis Shapovalov, valida per gli ottavi di finale del torneo di Stoccarda.

14:17

Berrettini-Shapovalov, Wimbledon nel destino

A Stoccarda si affrontano due giocatori che amano giocare sull'erba. Berrettini (vincitore di due edizioni del Queen's e trionfatore a Stoccarda nel 2022) e Shapovalov. Entrambi hanno ben figurato nel torneo di Wimbledon. L'azzurro ha raggiunto la finale nel 2021, mentre Shapovalov è arrivato nella stessa edizione in semifinale, sconfitto da Djokovic.

14:04

Struff batte Rinderknech in due set: ora tocca a Berrettini

Il tedesco Struff si è imposto contro Rinderknech in due set (6-4, 7-6): ora tocca a Matteo Berrettini

13:49

Berrettini, quanto potrebbe salire in classifica

In caso di vittoria contro Shapolavov, Matteo Berrettini raggiungerebbe la posizione numero 84 della classifica Atp.

13:37

Berrettini, rivivi la vittoria contro Safiullin

Nel primo turno del torneo di Stoccarda, Matteo Berrettini si è imposto contro Safiullin in tre set.

13:18

Berrettini-Shapovalov, i precedenti

Due i precedenti tra Matteo Berrettini e Denis Shapovalov: il bilancio è a favore del canadese, capace di imporsi in entrambe le occasioni sul romano: nel 2018 a San Pietroburgo, in tre set negli ottavi e nel Round Robin delle Finals di Coppa Davis: anche in quel caso Shapovalov si impose in tre set.

13:05

Berrettini affronta Shapovalov

Tutto quello che c'è da sapere sulla sfida tra il tennista azzurro e il canadese

