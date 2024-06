Berrettini vola a Stoccarda e scala il ranking: la nuova posizione

Berrettini in finale a Stoccarda, è una possibilità sempre più concreta. Per Matteo la scalata può proseguire, l'ultimo ostacolo prima della finalissima del torneo Atp 250 si chiama Lorenzo Musetti. I due azzurri si scontreranno in una semifinale tutta italiana, un derby che può aprire per Berrettini le porte della finale e dargli la chance di fare un bel salto nel ranking.