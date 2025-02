Berrettini e Sarah Toscano, da Sanremo a Doha: la cantante alimenta il gossip con il commento sui social

Berrettini-Sarah Toscano, botta e risposta sui social

Sarah Toscano, 19 anni, ha partecipato all'ultima edizione di Sanremo con il suo brano "Amarcord". In una delle tante interviste nella settimana del Festival la cantante, appassionata di tennis e con risultati a livello dilettantistico, aveva "dichiarato" il suo amore per Berrettini: "Matteo Berrettini ti amo", le sue parole in un video diventato poi virale sui social. E il video è arrivato proprio a Berrettini, che aveva commentato con un ironico: "Solo perché non mi conosce...". Subito la pronta risposta della cantante: "Si può sempre rimediare".

Sarah Toscano alimenta il gossip: cosa è successo

Uno scambio di battute che aveva infiammato i social, dove tuttora si continua a parlare del possibile gossip tra i due. Ad alimentare le voci è stato l'ultimo commento di Sarah Toscano sotto l'ultima foto di Berrettini, per celebrare la vittoria negli ottavi a Doha. Tre emoticon con il fuoco che hanno scatenato gli utenti, ma stavolta la risposta di Berrettini non è arrivata.