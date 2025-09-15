Berrettini, primo turno ATP Hangzhou: orario, quando si gioca e dove vederlo in tv

Sarà l'ATP 250 di Hangzhou il torneo che segnerà il ritorno in campo di Matteo Berrettini, pronto a rientrare dopo un lungo stop. Il tennista azzurro ha calcato per l'ultima volta i campi in occasione di un torneo del circuito ATP a Wimbledon, ormai quasi tre mesi fa. Tuttavia la sua pausa è ancora più lunga se consideriamo che prima dello Slam londinese aveva saltato tre tornei (Roland Garros, Stoccarda e il Queen's). Di fatto - escludendo la parentesi sui prati di Church Road - Berrettini è fermo dagli Internazionali d'Italia. C'è però anche un lato positivo di questo stop così lungo: se ha saltato tutta la stagione sul cemento nordamericano - dai Masters 1000 di Toronto e Cincinnati allo US Open - è anche per non affrettare il rientro e assicurarsi che il suo corpo fosse davvero pronto per tornare. Vederlo iscritto al torneo di Hangzhou non può che essere una buona notizia e fa sperare che finalmente Matteo possa essersi lasciato alle spalle i fastidi fisici.