Berrettini, primo turno ATP Hangzhou: orario, quando si gioca e dove vederlo in tv

Sarà l'ATP 250 di Hangzhou il torneo che segnerà il ritorno in campo di Matteo Berrettini, pronto a rientrare dopo un lungo stop. Il tennista azzurro ha calcato per l'ultima volta i campi in occasione di un torneo del circuito ATP a Wimbledon, ormai quasi tre mesi fa. Tuttavia la sua pausa è ancora più lunga se consideriamo che prima dello Slam londinese aveva saltato tre tornei (Roland Garros, Stoccarda e il Queen's). Di fatto - escludendo la parentesi sui prati di Church Road - Berrettini è fermo dagli Internazionali d'Italia. C'è però anche un lato positivo di questo stop così lungo: se ha saltato tutta la stagione sul cemento nordamericano - dai Masters 1000 di Toronto e Cincinnati allo US Open - è anche per non affrettare il rientro e assicurarsi che il suo corpo fosse davvero pronto per tornare. Vederlo iscritto al torneo di Hangzhou non può che essere una buona notizia e fa sperare che finalmente Matteo possa essersi lasciato alle spalle i fastidi fisici.
Berrettini, data e orario del match di primo turno
La sfida di primo turno con Matteo Berrettini protagonista andrà in scena tra mercoledì 17 e giovedì 18 settembre. Sono ancora da definire sia l'orario che il campo.
Berrettini, chi sarà l'avversario
Il tennista romano dovrà attendere la fine delle qualificazioni per scoprire il nome del suo primo rivale. All'esordio se la vedrà infatti contro un giocatore proveniente dal tabellone cadetto. In teoria potrebbe trattarsi anche di un italiano dato che tra coloro a caccia di un pass per il main draw c'è anche Giulio Zeppieri, opposto al primo turno al canadese Liam Draxl.
Dove vedere il match di Berrettini in tv
ATP Hangzhou, il montepremi
PRIMO TURNO – € 9.294
SECONDO TURNO – € 15.208
QUARTI DI FINALE – € 26.195
SEMIFINALE – € 45.209
FINALISTA – € 76.903
VINCITORE – € 131.790