Matteo Berrettini in sala prove, sorpresa alla nuova fidanzata Vanessa Bellini  

Matteo Berrettini sempre più coinvolto nella sua nuova love story, quella con la ballerina Vanessa Bellini . Il tennista non ha esitato a presentarsi in sala prove per una sorpresa alla nuova fidanzata. "Assistente di danza", così è stato etichettato dalla coreografa di Vanessa che, dopo una breve partecipazione ad Amici, si è affermata soprattutto nell'hip hop. Dopo aver ballato ai concerti di Marracash e Elodie, solo per citare alcuni nomi, Vanessa tornerà presto in tv , in un programma Mediaset, anche se per ora non si hanno maggiori notizie a riguardo. Forse il talent show che l'ha fatta conoscere al grande pubblico ma non c'è certezza. Berrettini, dal canto suo, sembra molto preso dalla nuova fiamma e non ha esitato a stupirla.

Dove e come si sono conosciuti Berrettini e Vanessa Bellini

La liaison tra Matteo Berrettini e Vanessa Bellini è sbocciata la scorsa estate. A raccontare tutto è stata la sorella della ballerina. Si sono conosciuti a Torino, a metà giugno, al concerto di Marracash. È iniziato tutto da lì, da uno scambio di sguardi. Poi sono andati velocissimi, presi l’una per l’altro, al punto che mia sorella ha voluto presentarcelo quasi subito", ha svelato la nuova cognata di Berrettini al settimanale DiPiù Tv. Il colpo di fulmine è quindi scoccato durante lo show del rapper milanese, che vedeva proprio Vanessa nel corpo di ballo. Tra lei e Berrettini è stato amore a prima vista, tanto che lei ha deciso di portarlo subito a casa, per farlo conoscere alla sua famiglia. Per la sorella "è stato strano vedersi arrivare in casa uno dei tennisti più forti e famosi del mondo". Jessica Bellini ha poi fatto i complimenti allo sportivo, descrivendolo come un ragazzo "molto tranquillo". Ma "noi speriamo che sia altrettanto serio, che non faccia soffrire mia sorella".

Chi è Vanessa Bellini, nuova fidanzata di Berrettini

Vanessa Bellini, classe 2003, si è fatta conoscere al grande pubblico nel 2022, partecipando ad Amici 22 nella categoria hip hop. Notata dal coreografo Emanuel Lo, è entrata nella scuola a metà percorso sfidando Megan Ria. Nonostante la sconfitta, Emanuel Lo le ha concesso una chance, anche se il suo percorso nel talent si è concluso a gennaio per decisione dello stesso coreografo. Tuttavia, la giovane ballerina non si è arresa: dopo l’esperienza televisiva, ha costruito una carriera di successo collaborando con artisti del calibro di Elodie, Guè Pequeno, Rose Villain e, più recentemente, accompagnando Marracash nel suo tour.