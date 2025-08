Berrettini, parla la sorella della nuova fidanzata Vanessa Bellini: "Spero non la faccia soffrire"

La storia tra Matteo Berrettini e Vanessa Bellini è ufficiale. Dopo che i due sono stati paparazzati al mare insieme , ne ha parlato la sorella di lei, Jessica , in un'intervista rivelando i dettagli della relazione nata pochi mesi fa. Ma già molto seria tanto che sono avvenute le presentazioni in famiglia. " Si sono conosciuti a Torino, a metà giugno, al concerto di Marracash. È iniziato tutto da lì, da uno scambio di sguardi. Poi sono andati velocissimi, presi l’una per l’altro, al punto che mia sorella ha voluto presentarcelo quasi subito", ha svelato la nuova cognata di Berrettini al settimanale DiPiù Tv. Il colpo di fulmine è quindi scoccato durante lo show del rapper milanese, che vedeva proprio Vanessa nel corpo di ballo.

Berrettini e Vanessa Bellini stanno insieme

Tra Vanessa e Matteo Berrettini è stato amore a prima vista, tanto che lei ha deciso di portarlo subito a casa, per farlo conoscere alla sua famiglia. Per la sorella "è stato strano vedersi arrivare in casa uno dei tennisti più forti e famosi del mondo", ha raccontato, rivelando di averlo incontrato però una sola volta. I suoi genitori, invece, lo hanno frequentato di più: "Io l’ho visto soltanto una volta, i miei genitori di più, quando Vanessa lo ha portato qui a Novara". Jessica Bellini ha poi fatto i complimenti allo sportivo, descrivendolo come un ragazzo "molto tranquillo". Ma "noi speriamo che sia altrettanto serio, che non faccia soffrire mia sorella".

Chi è Vanessa Bellini, nuova fidanzata di Berrettini

Vanessa Bellini, classe 2003, si è fatta conoscere al grande pubblico nel 2022, partecipando ad Amici 22 nella categoria hip hop. Notata dal coreografo Emanuel Lo, è entrata nella scuola a metà percorso sfidando Megan Ria. Nonostante la sconfitta, Emanuel Lo le ha concesso una chance, anche se il suo percorso nel talent si è concluso a gennaio per decisione dello stesso coreografo. Tuttavia, la giovane ballerina non si è arresa: dopo l’esperienza televisiva, ha costruito una carriera di successo collaborando con artisti del calibro di Elodie, Guè Pequeno, Rose Villain e, più recentemente, accompagnando Marracash nel suo tour.