Berrettini, secondo turno Atp 250 Metz: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Matteo Berrettini ha inaugurato con un comodo successo il suo cammino nell' ATP 250 di Metz . Sul cemento indoor in Francia, il tennista azzurro ha superato al primo turno il beniamino di casa Quentin Halys , n. 84 ATP, con il punteggio di 6-2 6-4. Berrettini che aveva deciso di rinunciare alle qualificazioni del Masters 1000 di Parigi dopo i quarti di finale raggiunti nell'ATP 500 di Vienna, così da recuperare energie e arrivare pronto al penultimo appuntamento della stagione. Al ritorno in campo ha subito brillato, regalandosi il passaggio del turno a Metz, e ha anche mandato un segnale positivo a capitan Filippo Volandri in vista delle Final Eight di Coppa Davis a Bologna .

Berrettini, chi è il prossimo avversario

Sulla strada di Matteo ci sarà il vincente del match che mette di fronte il francese Corentin Moutet, n. 31 ATP e ottava testa di serie, e l'australiano Aleksandar Vukic, n. 87 ATP.

Berrettini al secondo turno, orario e quando gioca

Il prossimo incontro con Matteo Berrettini protagonista è in programma mercoledì 5 novembre sul Court Central con orario ancora da definire.

Dove vedere il match in tv

La sfida di Matteo Berrettini verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il torneo francese. Il match sarà poi disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp 250 Metz, il montepremi

PRIMO TURNO – € 6.390

SECONDO TURNO – € 10.460

QUARTI DI FINALE – € 18.015

SEMIFINALE – € 31.090

FINALE – € 52.980

VINCITORE – € 90.675