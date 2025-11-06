© Getty Images
Berrettini diretta Atp Metz: segui la sfida di oggi con Tien live
Il romano sfida il tennista statunitense numero 38 del ranking: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Matteo Berrettini torna protagonista sul cemento di Metz. Oggi, giovedì 6 novembre, il tennista romano sfida l’americano Learner Tien, numero 38 del ranking mondiale, nei quarti di finale dell’Atp 250 francese. Berrettini arriva al match dopo aver superato in due set l’australiano Vukic negli ottavi, e in precedenza il francese Halys all’esordio. Dall’altra parte, Tien ha eliminato il connazionale Blanchet al debutto e poi il tunisino Echargui per conquistare un posto tra i migliori otto del torneo. Tutti gli aggiornamenti in diretta.
17:42
Berrettini-Tien in tv
Il match è in programma in tv e in streaming. Qui tutte le info per vederlo.
17:30
Berrettini sfida Tien: in palio la semifinale
Matteo Berrettini torna in campo a Metz e sfida lo statunitense. Si parte dopo le 18, al termine del match tra Sonego e Altmaier.