mercoledì 5 novembre 2025
Berrettini-Tien, quarti Atp 250 Metz: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il tennista romano ha conquistato un'altra vittoria in due set e ha proseguito il suo cammino sul cemento indoor in Francia: le informazioni sul suo prossimo match
2 min
TagsMatteo BerrettiniLearner TienAtp 250 Metz

Prosegue il percorso netto di Matteo Berrettini nell'ATP 250 di Metz. Il ventinovenne romano, reduce da un netto successo all'esordio ai danni del beniamino di casa Halys, ha superato in due set anche l'australiano Aleksandar Vukic al secondo turno. 7-6 6-3 il punteggio in favore di Matteo, capace di scagliare ben 15 ace e archiviare la pratica in un'ora e 23 minuti. Berrettini si conferma uno dei favoriti per la conquista del titolo, ma nei quarti se la vedrà contro uno degli avversari più insidiosi rimasti in tabellone. Si tratta dello statunitense Learner Tien, n. 38 ATP, che sta vivendo una stagione fantastica e sogna di chiuderla in bellezza. 

Berrettini-Tien, orario e quando gioca

L'incontro tra Matteo Berrettini e Learner Tien è in programma giovedì 6 novembre sul Court Central non prima delle ore 18:00.

Berrettini-Tien, i precedenti tra i due

I due giocatori non si sono mai affrontati in carriera.

Dove vedere il match in tv

La sfida tra Berrettini e Tien verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il torneo francese. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp Metz, il montepremi

PRIMO TURNO – € 6.390

SECONDO TURNO – € 10.460

QUARTI DI FINALE – € 18.015

SEMIFINALE – € 31.090

FINALE – € 52.980

VINCITORE – € 90.675

Tutte le news di Berrettini

