Berrettini-Muller, primo turno Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Comincerà contro il francese Alexandre Muller l'avventura di Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Miami . Il ventinovenne romano, capace di spingersi fino ai quarti di finale lo scorso anno, scenderà in campo con i favori del pronostico, specialmente per l'incognita sulle condizioni del suo avversario (numero 90 ATP ma con un passato in top 40). Dopo il secondo turno raggiunto all' Australian Open , negli ultimi due mesi ha giocato un solo match - il 7 febbraio in Coppa Davis - perdendolo. Matteo è invece reduce dal secondo turno a Indian Wells, dove ha sconfitto Mannarino prima di cedere a Zverev. Tuttavia Berrettini dovrà fare i conti con una certa pressione dato che in caso di sconfitta uscirebbe con ogni probabilità dai primi 100 del mondo . Dal canto suo, l'azzurro ha precisato che la classifica non è ciò a cui guarda nel 2026, anno in cui punta soprattutto a ritrovare continuità.

Berrettini-Muller, quando si gioca

La sfida tra Berrettini e Muller, valida per il primo turno del Masters 1000 di Miami, è in programma nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 marzo sul Grandstand non prima delle 01:30.

I precedenti tra Berrettini e Muller

Non si sono mai affrontati in carriera i due giocatori, avversari per la prima volta in quel di Miami.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Miami. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Miami, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335

SECONDO TURNO – $ 36.110

TERZO TURNO – $ 61.865

QUARTO TURNO – $ 105.720

QUARTI DI FINALE – $ 193.645

SEMIFINALE – $ 340.190

FINALISTA – $ 612.340

VINCITORE – $ 1.151.380