Berrettini-Muller, primo turno Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Comincerà contro il francese Alexandre Muller l'avventura di Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Miami. Il ventinovenne romano, capace di spingersi fino ai quarti di finale lo scorso anno, scenderà in campo con i favori del pronostico, specialmente per l'incognita sulle condizioni del suo avversario (numero 90 ATP ma con un passato in top 40). Dopo il secondo turno raggiunto all'Australian Open, negli ultimi due mesi ha giocato un solo match - il 7 febbraio in Coppa Davis - perdendolo. Matteo è invece reduce dal secondo turno a Indian Wells, dove ha sconfitto Mannarino prima di cedere a Zverev. Tuttavia Berrettini dovrà fare i conti con una certa pressione dato che in caso di sconfitta uscirebbe con ogni probabilità dai primi 100 del mondo. Dal canto suo, l'azzurro ha precisato che la classifica non è ciò a cui guarda nel 2026, anno in cui punta soprattutto a ritrovare continuità.
Berrettini-Muller, quando si gioca
La sfida tra Berrettini e Muller, valida per il primo turno del Masters 1000 di Miami, è in programma nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 marzo sul Grandstand non prima delle 01:30.
I precedenti tra Berrettini e Muller
Non si sono mai affrontati in carriera i due giocatori, avversari per la prima volta in quel di Miami.
Dove vedere la partita in tv
L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Miami. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Miami, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 24.335
SECONDO TURNO – $ 36.110
TERZO TURNO – $ 61.865
QUARTO TURNO – $ 105.720
QUARTI DI FINALE – $ 193.645
SEMIFINALE – $ 340.190
FINALISTA – $ 612.340
VINCITORE – $ 1.151.380