Djokovic pazzesco: centra un altro record e sorpassa Nadal! Il dato fa paura

MONTECARLO - Un Novak Djokovic sicuramente ritrovato quello visto fin qui nel Masters 1000 di Montecarlo. Giocato un torneo perfetto con le vittorie su Safiullin, Musetti e De Minaur. Ora in semifinale lo attende Ruud. Il numero uno al mondo, con la vittoria di ieri, è diventato il semifinalista più anziano nel torneo del Principato. Ma c’è un dato che impressiona e rende Nole uno dei più forti tennisti di tutti i tempi: quella di oggi sarà la semifinale numero 77 in un Masters 1000. Superato così il suo storico rivale Rafael Nadal, fermo a 76. Più distanziato e sul podio (66) troviamo Roger Federer. Manca solo Ruud per arrivare in finale e poi chissà, provare a vincere. Ha sconfitto avversari temibili con relativa facilità, dimostrando ancora una volta di essere uno dei migliori giocatori. La sua presenza in semifinale è attesa, ma non sorprendente, considerando il suo dominio continuo nel circuito.