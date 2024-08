Allarme Djokovic verso la semifinale con Musetti: "Preoccupato per il mio ginocchio"

“Sono preoccupato per le condizioni del mio ginocchio". Così Novak Djokovic dopo il match di quarti di finale vinto alle Olimpiadi di Parigi 2024 contro Stefanos Tsitsipas. Successo senza perdere parziali per il pluricampione Slam serbo a discapito del greco, con un secondo set conquistato in rimonta alla...'Nole'. Il serbo ha evidenziato però un campanello d'allarme: il suo ginocchio, operato in seguito al Roland Garros, non è ancora in buone condizioni e si teme una ricaduta dopo dei segnali negativi proprio durante la sfida con il classe '98 di Atene. La semifinale con Lorenzo Musetti è alle porte e Djokovic non ha garantito la sua presenza sul Philippe Chatrier alle ore 19.00 di venerdì 2 agosto.