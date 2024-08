Djokovic e il clamoroso errore dell'arbitro: "Imbarazzante e ridicolo"

La decisione presa dal giudice di sedia durante il match point che ha permesso a Draper di battere Auger-Aliassime a Cincinnati ha scatenato tantissime polemiche. Al replay si vede chiaramente che la palla viene colpita due volte dalla racchetta. L'errore non è passato inosservato. L'intervento della tecnologia avrebbe risolto ogni dubbio all'arbitro, che non ha visto la dinamica dell'azione. Sull'argomento sono intervenuti tanti tennisti e non è mancato il commento di Djokovic, che non è presente nel tabellone del torneo americano .

Djokovic e l'errore del giudice di sedia

"È imbarazzante che non abbiamo il video replay in questo tipo di situazioni in campo. Ancora più ridicolo è il fatto che non abbiamo una regola in vigore che consentirebbe agli arbitri di sedia di modificare la chiamata originale in base alla revisione video che avviene fuori dal campo! Tutti coloro che guardano la TV vedono cosa succede tramite il replay, eppure i giocatori in campo sono tenuti 'all'oscuro' senza sapere quale sarà l'esito. Abbiamo Hawkeye, viviamo in un tecnologicamente avanzato 21° secolo! Per favore, assicuratevi che questa assurdità non accada mai più! ", ha scritto Nole su X.