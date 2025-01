Polemica Djokovic, vince in Australia ma poi si rifiuta di fare l'intervista post partita: il pubblico non gradisce e...

MELBOURNE (Australia) - Tra il pubblico australiano e Novak Djokovic si è rotto qualcosa. La mancata partecipazione al torneo negli anni scorsi, e le parole al suo arrivo in Australia in questa stagione hanno spostato l’indice di gradimento dei tifosi agli Australian Open. Nonostante il successo ottenuto contro Jiri Lehecka che gli ha aperto la strada verso i quarti di finale per la quindicesima volta, il pubblico di Melbourne ha fischiato il campione serbo.