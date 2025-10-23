Djokovic, nuova vita in Grecia. In Serbia lo attaccano: vandalizzato un suo murales

Da qualche mese è la Grecia la nuova casa di Novak Djokovic, che ha deciso di trasferirsi all'estero dopo una serie di dissidi con il governo serbo. Il tennista di Belgrado ha infatti manifestato pubblicamente il suo supporto nei confronti dei giovani che da tempo protestano nel paese in seguito al crollo del tetto di una stazione ferroviaria di Novi Sad, in cui hanno perso la vita 16 persone. Una presa di posizione che lo ha esposto agli attacchi del presidente Aleksandar Vučić e di una serie di media. Da qui la decisione di lasciare il paese e trasferirsi insieme alla sua famiglia ad Atene. "Credo profondamente nel potere dei giovani e nel loro desiderio di un futuro migliore, quindi ritengo sia importante che le loro voci vengano ascoltate. Ciò di cui tutti abbiamo bisogno è comprensione e rispetto. Con te, Novak" aveva scritto Nole.