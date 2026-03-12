Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 12 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Djokovic, addio a Indian Wells: Draper lo batte agli ottavi di finale© EPA

Djokovic, addio a Indian Wells: Draper lo batte agli ottavi di finale

Il veterano serbo eliminato dal britannico, detentore del titolo nel Masters 1000 californiano: tutti i dettagli
1 min
TagsdjokovicDraperindian wells
Il britannico Jack Draper ha eliminato il numero 3 al mondo Novak Djokovic negli ottavi di finale col punteggio di 4-6, 6-4, 7-6 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Draper, che nel Masters 1000 californiano ha fatto il suo rientro nel circuito dopo un infortunio che lo aveva tenuto fuori fin dagli Us Open, affronterà nei quarti Daniil Medvedev, che ha eliminato lo statunitense Alex Michelsen. "Stasera ho vinto grazie alla determinazione - le parole di Draper, detentore del titolo a Indian Wells - ho cercato di risolvere i problemi che si presentavano, dando il massimo e mantenendo un atteggiamento positivo. Quando torni dopo un'assenza lunga hai bisogno di ritrovare fiducia per chiudere contro campioni di questo livello. Scendere in campo contro Novak, per me il più grande tennista che esista, qualcuno che ammiro e guardo fin da quando ero bambino, è incredibile. Quello che è successo mi rende incredibilmente orgoglioso di me stesso".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Djokovic

Da non perdere

Alcaraz vola ai quartiDjokovic e la teoria social

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS