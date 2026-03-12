© EPA
Djokovic, addio a Indian Wells: Draper lo batte agli ottavi di finale
Il veterano serbo eliminato dal britannico, detentore del titolo nel Masters 1000 californiano: tutti i dettagli
Il britannico Jack Draper ha eliminato il numero 3 al mondo Novak Djokovic negli ottavi di finale col punteggio di 4-6, 6-4, 7-6 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Draper, che nel Masters 1000 californiano ha fatto il suo rientro nel circuito dopo un infortunio che lo aveva tenuto fuori fin dagli Us Open, affronterà nei quarti Daniil Medvedev, che ha eliminato lo statunitense Alex Michelsen. "Stasera ho vinto grazie alla determinazione - le parole di Draper, detentore del titolo a Indian Wells - ho cercato di risolvere i problemi che si presentavano, dando il massimo e mantenendo un atteggiamento positivo. Quando torni dopo un'assenza lunga hai bisogno di ritrovare fiducia per chiudere contro campioni di questo livello. Scendere in campo contro Novak, per me il più grande tennista che esista, qualcuno che ammiro e guardo fin da quando ero bambino, è incredibile. Quello che è successo mi rende incredibilmente orgoglioso di me stesso".