Djokovic non ha dubbi: "Ecco il momento della carriera che vorrei rivivere". E sul futuro...

Djokovic e i programmi per il futuro: "Non vedo l'ora"

"Se riesco ancora a sognare qualcosa? Per la mia visione (i sogni, nda) non sono solo collegati a risultati e riconoscimenti", ammette Nole che poi non si nasconde: "Ovvio, vorrei vincere almeno un altro titolo del Grande Slam, riuscire a essere in salute e a giocare ancora per i prossimi anni. Ma ci sono tante altre cose in cui voglio essere coinvolto per osservare il cambiamento che sta avvenendo nel tennis: non vedo l'ora di scoprire cosa ha in serbo il futuro e vorrei vederlo anche come giocatore ancora in attività. Ho tanti progetti e sogni soprattutto come padre: voglio essere presente per i traguardi dei miei figli, esserci, perché viaggiando molto sono spesso assente con loro e con mia moglie". Poi svela i piani per il futuro a lungo termine: "Ho tanti progetti lavorativi che non vedo l'ora di condividere con il mondo. L'area che mi interessa è quella del wellness, della longevità, della salute fisica e mentale. Ambiti in cui penso che il mio contributo debba ancora venire".