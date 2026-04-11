Djokovic e quelle parole che avvicinano il ritiro: "Il tennis è sempre importante, ma ora..."

Non c'è intervista a Novak Djokovic in cui non venga affrontato il tema ritiro, nonostante i risultati confermino che il serbo è ancora competitivo e può ancora ambire a grandi traguardi. La carta d'identità però non mente e, a poco più di un mese dal compimento dei 39 anni, Nole deve pensare anche a quella che sarà la sua vita dopo il tennis. "È il mio amore per il tennis che in primis mi spinge ad andare avanti: questo sport è stato la mia vita così a lungo e ancora continuo ad apprezzare ogni singolo momento in campo - ha rivelato a Esquire - Mi sento ancora forte e in grado di gareggiare con avversari più giovani". Sulle differenze rispetto al passato, invece: "In questa fase della mia carriera non è importante allenarsi più duramente degli altri, bensì farlo in maniera più intelligente, ascoltando il corpo ed essere al top sia dal punto di vista fisico che mentale. Ovviamente vincere mi motiva, ma voglio anche dare l'esempio e trasmettere valori come dedizione e resilienza".