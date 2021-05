Internazionali, Nadal vola in semifinale: battuto Zverev in due set

ROMA - Tutto facile per Rafa Nadal che nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia supera in due set Aleksandr Zverev. Sulla terra rossa romana finisce 6-3, 6-4 per lo spagnolo che batte agevolmente il numero 6 del mondo dopo i due duri scontri con Sinner al secondo turno e Shapovalov agli ottavi. Nadal vola cosi in semifinale dove si scontrerà con Reilly Opelka che ha superato in due set Federico Delbonis.