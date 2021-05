Risultati Internazionali di tennis: trionfano Nadal e Swiatek

ROMA - Dieci volte Nadal. Roma ha il suo re. Lo spagnolo trionfa agli Internazionali d'Italia che si sono disputati sulla terra rossa del Foro Italico di Roma, battendo con merito Novak Djokovic in tre set: 7-5, 1-6, 6-3 dopo due ore e quarantanove minuti. Il maiorchino ha avuto la meglio sul numero 1 al mondo del ranking Atp, che può definirsi il suo rivale di sempre. A testimoniarlo sono i numeri: sesta finale nella Capitale tra i due, 57 testa a testa nel circuito, 20 slam per Nadal e 18 per Djokovic. "La next gen siamo noi" dice con il sorriso il serbo subito dopo la sconfitta che certifica ancora una volta come Nadal sia il giocatore più forte di tutti i tempi sulla terra rossa. Cinquecento match giocati su questa superficie e 42 sole sconfitte per lo spagnolo: "Vincere qui dieci volte è qualcosa di incredibile, non si poteva immaginare. Ho sofferto in tutto il torneo, cercando il miglior tennis sulla terra battuta, giorno dopo giorno. Sono molto felice". Nadal a fine match conclude: "Questo è senza dubbio il luogo più importante della mia carriera".