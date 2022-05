La delusione di Musetti: "Dovrò saltare gli Internazionali d'Italia"

"Ciao Ragazzi mi dispiace molto scrivere questo post… purtroppo gli esami fatti oggi non sono stati positivi e l’infortunio che ho avuto ieri è risultato più grave del previsto… mi obbliga a saltare il torneo che amo di più ovvero Roma (con accanto l'emoticon di un cuore, ndr)… e anche Lione. Ma ci vedremo sicuro a Parigi". Con questa didascalia scritta accanto a una foto che lo ritrae in un'azione di gioco, Lorenzo Musetti annuncia su Instagram il proprio forfait dagli Internazionali d'Italia. Il 20enne toscano, numero 63 del ranking mondiale, si è infortunato al ginocchio sinistro ieri durante il match - perso per ritiro - contro Zverev negli ottavi di finale dell'Open di Madrid.