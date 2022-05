Fognini, la frase urlata da un tifoso sull'Inter lo fa infuriare!

È derby d'Italia anche al Foro Italico: a poche centinaia di metri dallo stadio Olimpico e da Juve-Inter di Coppa, Jannik Sinner e Fabio Fognini si giocano un posto agli ottavi degli Internazionali d'Italia davanti al pubblico di casa. Dopo aver battuto lo spagnolo Pedro Martinez in due set, il numero 13 del ranking mondiale ha conquistato il pass per i sedicesimi di finale, dove per la prima volta in carriera affronta il connazionale, vincitore nel suo match con Thiem. Proprio il tennista ligure, famoso per per i suoi “colpi di testa” e per un tennis tutto genio e sregolatezza, si è infuriato in campo durante il match. Tutta colpa di una frase urlata da un tifoso seduto sugli spalti.