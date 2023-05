Sonego, dedica a Berrettini in diretta tv dopo la vittoria: cos'ha scritto

ROMA - In una giornata perfetta per lui Lorenzo Sonego non si dimentica del suo amico e collega Matteo Berrettini. Dopo il successo in scioltezza contro il francese Jeremy Chardy nel primo turno degli Internazionali d'Italia, celebrato con una torta tagliata in campo dopo il match, il neo 28enne torinese ha voluto dedicare la vittoria al compagno di nazionale, assente per infortunio sulla terra rossa di Roma.