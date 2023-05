Diretta Sonego-Tsitsipas: orario e come vederla in tv e streaming

I precedenti

Sono due i precedenti tra Lorenzo Sonego e Stefano Tsitsipas, e in entrambe le occasioni ha vinto il tennista greco. Il primo confronto risale al torneo di Miami nel 2021 dove il tennista ateniese si è imposto per 6-2, 7-6. Nella sfida successiva - a Cincinnati - Tsitsipas si è imposto in tre set: 5-7, 6-3, 6-4. In entrambe le sfide i due tennisti si sono sfidati agli ottavi di finale.

L’orario

Lorenzo Sonego e Stefanos Tsitsipas si sfideranno nell’ultima partita del pomeriggio sul Centrale del Foro Italico, non prima delle ore 19:00.

Sonego-Tsitsipas, come vederla in tv e streaming

La sfida tra il tennista torinese il greco, valida per i sedicesimi di finale, sarà trasmessa anche in chiaro, in esclusiva, sul Canale 20. Sarà disponibile inoltre su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La diretta streaming si potrà vedre su Sky Go e NOW.