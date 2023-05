Internazionali, Totti con Noemi al Foro Italico per tifare Alcaraz

ROMA - Ospiti vip sulle tribune del Foro Italico, dove si stanno svolgendo gli Internazionali, in occasione del match tra Fabian Morozsán e lo spanolo Carlos Alcaraz che solo qualche giorno fa, dopo l'esordio vincente, ha rivelato di simpatizzare per la Roma .

Totti, in prima fila a vedere Alcaraz

Chissá quindi se l'ex capitano giallorosso abbia avuto per questo un motivo in più per seguire il tennista spagnolo in diretta. Francesco Totti è stato infatti avvistato in tribuna insieme alla sua nuova compagna Noemi Bocchi. Grande appassionato di Pael, Totti sarà anche impegnato in un match contro l'azzurro Jannik Sinner che gli ha lanciato una particolare sfida.