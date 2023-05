Totti show agli Internazionali: la battuta a Sinner prima di sfidarlo a Padel

ROMA - Due campioni di fronte in uno sport diverso dal loro. È quello che è successo agli Internazionali d'Italia, dove Francesco Totti ha sfidato Jannik Sinner a Padel . Un evento che ha catalizzato l'attenzione dei tifosi e dei fotografi presenti al Foro Italico, al quale l'ex capitano della Roma ha regalato un simpatico siparietto.

Siparietto tra campioni

"Mi devo mettere in punta di piedi" ha detto Totti al momento di posare per le foto di rito insieme al tennista azzurro, alludendo scherzosamente all'altezza di quest'ultimo. "Giochi molto a Padel?" è stata poi la domanda rivolta a Jannik dall'ex numero 10, grande appassionato di questo sport. "Non molto" la risposta di Sinner prima di entrare nella 'gabbia' e vederserla con Totti.