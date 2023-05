Diretta tennis Internazionali: Medvedev-Tsitsipas, segui LIVE

È il giorno delle semifinali degli Internazionali BNL d'Italia . Sul campo Centrale si sfideranno Ruud e Rune prima e poi, nella sfida più attesa della giornata, Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev . Una sfida molto sentita, tra due rivali che non hanno mai nascosto di detestarsi a vicenda. Segui la sfida in diretta.

Medvedev e Tsitsipas, una dura rivalità

Il russo e il greco non hanno mai nascosto di non sopportarsi a vicenda. Il tutto è iniziato nel 2018, al torneo di Miami, dove Tsitsipas insultò Medvedev con il russo che gli intimò di tenere la bocca chiusa, rinfacciandogli scorrettezze come la lunga pausa “toilet”. Da allora il bilancio tra i due sorride a Medvedev (7-4) e ogni loro partita è stata caratterizzata da da forti emozioni e polemiche. Qualche giorno fa si sono incrociati sul ponte che collega delle parti dell’impianto del Foro Italico: nemmeno un saluto tra i due.

Medvedev-Tsitsipas per un posto in finale

Il greco e il russo si sfidano per un posto nella finale degli Internazionali d'Italia sul campo Centrale.

Roma - Foro Italico