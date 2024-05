Alcaraz salta gli Internazionali d'Italia di Roma

ROMA - Carlos Alcaraz non sarà ai nastri di partenza degli Internazionali d'Italia di Roma . Lo spagnolo ha accusato un problema al braccio dopo Madrid e ha deciso di alzare bandiera bianca. Al Foro Italico, dunque, arrivano i campioni, tranne lui. Il torneo perde un sicuro protagonista a pochi giorni dal via ufficiale del tabellone principale, dove è atteso il grande rivale dello spagnolo e beniamino di casa, Jannik Sinner , nonostante i problemi all'anca che gli hanno impedito di andare avanti a Madrid .

Internazionali d'Italia di Roma, Alcaraz annuncia il forfait

L'annuncio del forfait l'ha dato Carlos Alcaraz in persona attraverso il suo profilo Instagram: "Ho sentito dolore dopo aver giocato a Madrid, fastidio al braccio. Oggi ho fatto dei test e ho un edema muscolare, conseguenza del mio ultimo infortunio. Purtroppo non potrò giocare a Roma. Ho bisogno di riposo per recuperare e poter giocare senza dolore al 100%". Alcaraz si era fermato ai quarti di finale a Madrid, sconfitto dal russo Rublev in tre set. Adesso il suo obiettivo è recuperare in ottica Roland Garros.