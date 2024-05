Sinner grande assente alla festa per la Coppa Davis: il motivo

Un periodo no per Sinner. Oggi doveva partecipare alla festa sul Campo Centrale del Foro Italico con la squadra al completo per celebrare la Coppa Davis vinta l'anno scorso, ma è rimasto in hotel a Roma, alle prese con la febbre. La sua assenza si è fatta sentire anche oggi agli Internazionali d’Italia. Domani pomeriggio è atteso per firme e autografi in uno stand di cui è sponsor, ma a questo punto la sua presenza è in dubbio.