Sinner non gioca ma incanta lo stesso: l'abbraccio con i tifosi a Roma è da brividi

Dopo la conferenza Jannik Sinner ha fissato il Campo Centrale e il Pietrangeli dalla vetrata della bellissima Lounge della Fitp al Foro Italico. Chissà cosa gli sarà passato per la testa in quel momento. Jannik aveva appena passato mezz’ora a spiegare il motivo della sua dolorosa rinuncia agli Internazionali d’Italia: “Onestamente il torneo più importante per me”. Il numero due al mondo era sereno, accanto al presidente Binaghi, anche se meno sorridente del solito.

Sinner: "Il mio problema? Non entro nei dettagli" Una diagnosi accurata del suo problema fisico Jannik non ha voluto darla: “Non voglio entrare nei dettagli, pensavamo fosse un problema non grave, invece con la risonanza hanno visto che c’è qualcosa che non va, non voglio entrare nello specifico. Certo se non recupero al 100 per cento mi fermo un altro po’. Anche se fa male, però curare il corpo è la cosa principale”.

Sinner tra i tifosi in delirio per lui: "Riprenditi presto" Prima di andare via Sinner è andato a prendersi il meritatissimo bagno di folla. Jannik si è preso l'affetto dei tifosi che lo aspettavano sotto il sole e ha firmato autografi, disponibile come sempre. "Riprenditi Sinner", "Come stai?", gli hanno gridato i suoi fan. A vedere questa scena si può solo immaginare cosa sarebbero stati gli Internazionali d'Italia con lui.

