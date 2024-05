Tira troppo forte, pallina nella siepe a Roma: Zverev prova a recuperarla. Il finale è tutto da ridere

ROMA - Divertente l'episodio andato in scena nella sfida di doppio che vedeva opposti Austin Krajicek e Neal Skupski alla coppia formata da Alexander Zverev e Marcelo Melo, valevole per i sedicesimi di finale degli Internazionali d'Italia. La partita, sospesa poi per pioggia, ha visto come protagonista indiscusso il tedesco numero 5 al mondo e il motivo è a dir poco esilarante.