Nadal diretta Internazionali di Roma: segui il tennis LIVE

ROMA - Iniziano gli Internazionali d'Italia anche per Rafa Nadal , al debutto in questa edizione del torneo contro il qualificato Bergs , tennista belga numero 103 del ranking Atp. Lo spagnolo, n.305, torna da grande protagonista al Foro Italico, lì dove ha vinto dieci volte: segui in diretta il match e tutti gli aggiornamenti.

14:07

Nadal perde il servizio

Break forse cruciale del primo set, con Bergs che strappa il servizio a Nadal e va avanti 5-4 con il turno di battuta a favore alla ripresa del gioco.

14:03

Bergs non molla un centimetro

Dopo il cambio campo, Bergs torna determinatissimo e vince il turno di battuta, riportando il match in parità, 4-4 nel primo set.

13:58

Nadal si riporta avanti

Dopo due game persi consecutivamente, si riporta avanti Nadal, che tiene il servizio e scatena gli applausi del Centrale con i primi grandi colpi del match. 4-3 per lo spagnolo nel primo set.

13:55

Bergs pareggia i conti

Tiene il servizio Bergs, che rimette in equilibrio il primo set, raggiungendo Nadal sul 3-3. Ancora un doppio fallo seguito da un ace per il belga.

13:49

Break anche per Bergs

Immediata reazione di Bergs, che rimonta da 0-30 e strappa il servizio a Nadal, riaprendo il primo set.

13:42

Break di Nadal

Accelerazione di Nadal, che strappa il servizio a Bergs e allunga sul 3-1 nel primo set.

13:37

Terzo game combattuto

Terzo gioco combattuto con Nadal che deve rimontare su un solido Bergs per portarsi sul 2-1.

13:33

Bergs tiene il servizio

Zizou Bergs risponde a Nadal e tiene il servizio, commettendo un doppio fallo e mettendo a segno un ace. 1-1 al Centrale.

13:28

Nadal vince il primo game

Avvio autoritario da parte di Rafa Nadal, che tiene il servizio concedendo solamente un 15 a Bergs.

13:28

Si parte al Centrale

Sole e una buona presenza di pubblico, si parte al Centrale del Foro Italico con il match tra Nadal e Bergs. Servizio al maiorchino.

13:22

Altre due eliminazioni

La giornata degli azzurri non è iniziata nel migliore dei modi: oltre all'eliminazione della Stefanini, subito out anche Federica Di Sarra, opposta a una Gracheva troppo superiore, e Andrea Vavassori. anche lui liquidato in due set dal tedesco Koepfer.

13:19

L'esordio di Nadal trasmesso in chiaro

Sarà possibile seguire in diretta l'incontro tra Nadal e il belga Bergs. Qui tutte le info.

13:16

Stefanini eliminata, tra poco Nadal

Terminato l'incontro femminile che ha visto Lucrezia Stefanini arrendersi in due set a Linda Niskova, che si impone per 6-3, 7-6 (7-1). A breve in campo sul Centrale del Foro Italico l'atteso debutto di Rafa Nadal, che affronta il belga Bergs.

13:05

A che ora Nadal contro Bergs

La sfida tra Nadal e Bergs andrà in scena al Centrale del Foro Italico subito dopo l'incontro tra Lucrezia Stefanini e Linda Niskova, iniziato alle 11.

Foro Italico (Roma)