Nadal-Bergs in chiaro sulla Rai: a che ora e dove vedere la gara degli Internazionali d’Italia

ROMA - Cresce l'attesa per il debutto di Rafa Nadal agli Internazionali d'Italia . La leggenda spagnola, reduce dall' eliminazione contro il ceco Jiri Lehecka agli ottavi di finale di Madrid , debutta al Masters 1000 del Foro Italico. Il mancino di Manacor , attuale numero 305 del ranking Atp, sfidera il 24enne belga Zizou Bergs , numero 108 al mondo: in palio la qualificazione al secondo turno .

Internazionali di Roma, Nadal-Bergs: data e orario

La sfida tra Rafa Nadal e Zizou Bergs, valevole per il primo turno degli Internazionali d'Italia, andrà in scena domani (giovedì 9 maggio) sul campo centrale non prima delle ore 13:00. Il programma di giornata sarà aperto dal confronto del torneo femminile tra la ceca Linda Noskova e l'azzurra Lucrezia Stefanini.

Internazionali di Roma, Nadal-Bergs in tv e in streaming

Il match tra Rafa Nadal e Zizou Bergs verrà trasmesso in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2 ma anche su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). La diretta streaming sarà invece garantita su RaiPlay, Sky Go e NOW.

Internazionali d'Italia, i precedenti tra Nadal e Bergs

Inedita la sfida tra il fuoriclasse spagnolo e il tennista belga che si affronteranno per la prima volta in carriera al Foro Italico.

Internazionali d'Italia, il possibile avversario di Rafa Nadal al secondo turno

Qualora l'asso spagnolo dovesse superare l'ostacolo Bergs al debutto, sfiderebbe al secondo turno il polacco Hubert Hurkacz (bye al primo turno), settima testa di serie del tabellone e numero 9 del ranking mondiale.